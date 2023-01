GF Vip, Orietta Berti pronta a lasciare il programma? Le sue parole non lasciano alcun dubbio

Orietta Berti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e chiacchierati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’opinionista del Grande Fratello Vip ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla futura presenza nel reality e le sue parole non sono passate inosservate.

Tutti coloro che seguono il Grande Fratello Vip apprezzano la presenza nel programma di Orietta Berti, l’opinionista che quest’anno è arrivata per sostituire Adriana Volpe. La cantante, però, ha rivelato che l’anno prossimo potrebbe non tornare a ricoprire questo ruolo.

Queste sono state le sue parole in merito ad un’intervista rilasciata al giornale ‘La Repubblica’:

Non riesco a stare ferma, i miei collaboratori hanno tante cose da propormi. In estate farò dei concerti. Dico no solo se sono cose troppo impegnative, come a teatro.

Inoltre Orietta Berti, che a giugno compirà 80 anni, ha rivelato anche in che rapporti è con Alfonso Signorini e con la grande famiglia del Grande Fratello Vip. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, ci diciamo ‘io voglio salvare quello lì, tu quello là’. Ridiamo.

La scelta di Orietta Berti di partecipare come opinionista al Grande Fratello Vip è stata molto importante. Infatti la cantante ha rivelato che, per ricoprire questo ruolo nel programma, ha rinunciato alla collaborazione con Fabio Fazio. In merito a ciò Orietta ha dichiarato:

Sono stata tanti anni con Fabio, tornerò da lui. Intanto, devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera.

Dunque non sembrano esserci più dubbi: Orietta Berti non sarà presente il prossimo anno come opinionista del Grande Fratello Vip. Su chi ricadrà la scelta del padrone di casa Alfonso Signorini qualora venisse confermato? Staremo a vedere.