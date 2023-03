Orietta Berti, il no a Domenica In fa discutere, c’entra Pier Silvio Berlusconi: ecco perché non può essere presente in puntata

La cantante non potrà essere presente nella puntata di Domenica In dedicata al ricordo di Paolo Limiti: ecco perché

Nel corso delle ultime ore sta circolando una notizia che sta interessando tutti gli amanti del gossip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che Orietta Berti non potrà essere presente nella puntata di Domenica In che andrà in onda il 26 marzo dedicata al ricordo di Paolo Limiti. Scopriamo insieme il motivo di questa decisione.

Domenica 26 marzo su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma campione di ascolti della domenica pomeriggio. Mara Venier ha deciso di dedicare ampio spazio della trasmissione al ricordo di Paolo Limiti, scomparso nel 2017 all’età di 77 anni. In studio saranno quindi presenti tutti coloro che hanno avuto la possibilità di condividere le lore vite con l’indimenticabile Paolo Limiti.

Tra coloro che lo ricorderanno nella puntata di Domenica In che andrà in onda il 26 marzo ci saranno l’ex moglie Justine Mattera, Tiziana Rivale, Manuela Villa, Iva Zanicchi e molti altri. Tra i nomi fatti spunta quello di una grande assente: Orietta Berti.

Stando infatti alle indiscrezioni pare che la cantante sia stata costretta a rifiutare l’invito di Mara Venier in seguito ad una decisione di Pier Silvio Berlusconi. La notizia è stata resa pubblica da ‘TvBlog’ che ha spiegato nel dettaglio il vero motivo dell’assenza dell’opinionista del Grande Fratello Vip nella puntata di Domenica In dedicata al ricordo di Paolo Limiti.

Stando a quanto rivelato dal noto portale pare che Orietta Berti non avrebbe ricevuto la liberatoria da parte dell’amministratore delegato Mediaset dal momento che è impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip. Inutile dire che la notizia ha creato parecchio scalpore, dal momento che Orietta Berti e Paolo Limiti erano legati da un profonda amicizia e da un rapporto fatto di affetto e stima reciproca.