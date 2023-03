GF Vip, Orietta Berti una furia contro la famiglia di Antonella Fiordelisi: lo sfogo social non è passato inosservato

Orietta Berti non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune frasi social rivolte contro la famiglia di Antonella Fiordelisi. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato la cantante.

Orietta Berti non ci sta e sui social torna all’attacco contro Antonella Fiordelisi e la sua famiglia. In seguito alla pubblicazione di un articolo di ‘Vanity Fair’, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha ribadito ancora una volta la sua posizione nei confronti dell’ormai ex Vippona. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da un’uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere… con la sua leggerezza.

E, continuando, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve ne l’arroganza, ne la supponenza, ne il recitare una parte che non vi appartiene…perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso.

Come prenderà Antonella Fiordelisi le parole della cantante? Lo scopriremo molto presto.