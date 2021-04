Orietta Berti possiede delle collezioni molto singolari

Orietta Berti ha suscitato non poca curiosità, la cantante non molto tempo fa, ha rivelato la strana e singolare abitudine di collezionare oggetti molto particolari. Il Festival di Sanremo si è ormai concluso da alcune settimane e la vittoria di Maneskin ha lasciato tutti di stucco. In barba a quelle persone che pensano che il rock che non avrebbe mai potuto arrivare sul podio nell’arena italiana, la band romana in definitiva è stata premiata superando gli altri artisti in gara.

Tra i volti iconici di questo festival c’è stata una colonna portante della musica italiana, Orietta Berti. Una donna di grande spessore e professionalità la Berti, che ha cominciato ad essere al centro dei rumors ancora prima che Sanremo iniziasse. Tra la stanza d’albergo allagata, l’inseguimento della polizia, sono stati sicuramente dei giorni non facili per Orietta. Considerando che la 43enne si è classificata al 9 ° posto in finale, il risultato non è stato neanche male.

Come accennato in precedenza, la Berti ha fatto notizia anche per il suo temperamento. Una donna esperta, ma anche caratterizzata da una serie di tratti di personalità unici, che suscitano l’apprezzamento del pubblico. Uno di loro, che non ha nulla a che fare con il campo dell’arte, è assolutamente peculiare.

Orietta Berti: una strana collezione

In effetti, Orietta è una collezionista. Ma la collezione della Berti è senza dubbio unica.

La donna collezione acquasantiere, insieme a bambole e Puffi, questi gli oggetti che la Berti desidera tenere in grande quantità nella sua casa. Cosa decisamente speciale, che mostra chiaramente la particolarità del ruolo. Nei giorni scorsi la situazione intorno a Orietta Berti è stata tesa.

La cantante è stata ricoverata all’Ospedale Santa Maria Nuova, per via di un dolore continuo e la difficoltà di movimento al braccio. Le ipotesi sono arrivate a considerare anche un’ischemia cerebrale, dopo una serie di esami e ansia durati diversi giorni, si è capito che per fortuna Orietta non ha problemi gravi.