In attesa de debutto come opinionista al Gf Vip, Orietta ha lanciato una frecciatina ad Alex Belli

Manca sempre meno al via della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Le luci della casa più spiata d’Italia torneranno ad accendersi il 19 settembre. Alla conduzione come di consueto troveremo Alfonso Signorini che sarà affiancato da due opinioniste in studio.

Quest’anno ci sarà una novità. Ad affiancare Sonia Bruganelli sarà Orietta Berti che prenderà il posto di Adriana Volpe.

Fonte: web

La cantante è ben voluta da tutti nel mondo dello spettacolo per il suo carattere aperto, giocoso e per il suo modo di dire le cose in faccia senza problemi.

Proprio per questo potremmo vederne delle belle. Orietta Berti si sta preparando alla serata d’esordio e non vede l’ora di iniziare questa nuova ed insolita avventura da opinionista.

Orietta ha rilasciato al settimanale Mio le sue impressioni sul suo nuovo ruolo da opinionista al Gf Vip. Durante la conversazione ha avuto modo anche di parlare di alcuni concorrenti della scorsa edizione che hanno fatto parlare molto di sé.

Si tratta di Alex Belli e Delia Duran. Orietta ha fatto sapere di non essere molto d’accordo sui loro atteggiamenti pubblici di sdoganare l’amore libero che a suo dire non è loro esclusiva.

Orietta Berti, attacco a Alex Belli e Delia Duran

“L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale” – le parole di Orietta Berti.

Alex Belli però ha mostrato di non nutrire alcun tipo di problema dinnanzi alle parole di Orietta Berti. Anzi, ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per la nomina ad opinionista della nuova edizione.

“Credo sia una scelta azzeccatissima, Orietta Berti ha esperienza e carisma, rappresenterà perfettamente la voce del popolo” – ha detto.