Orietta Berti ricorda il dramma del Covid: “Osvaldo voleva morire a casa”

Ormai non è più un segreto: Orietta Berti sarà una delle opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ la cantante, oltre che parlare di quella che sarà la sua nuova esperienza, ha ripercorso anche il brutto periodo vissuto insieme a suo marito a causa della positività al coronavirus.

Orietta Berti non sta nella pelle e non vede l’ora di iniziare la sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip. La cantante ha espresso tutte le emozioni di questo periodo in un’intervista rilasciata a ‘Chi’, giornale diretto da Alfonso Signorini. Riguardo la sua presenza come opinionista nel reality, Orietta Berti ha dichiarato:

Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella casa che fuori.

In occasione dell’intervista rilasciata al settimanale, Orietta Berti ha anche ripercorso il dramma del periodo vissuto a causa della positività al coronavirus. Nel 2020, infatti, sia lei che suo marito sono risultati positivi. Queste sono state le parole del ricordo della cantante:

Ci volevano portare in ospedale, ma Osvaldo disse: “Voglio morire qui, nel mio letto”, e io gli risposi “Ok, facciamolo, così siamo insieme.

Un grande amore quello vissuto tra la cantante e suo marito Osvaldo, sul quale Orietta Berti si è espressa con queste parole:

Pensiamo sempre allo stesso modo, abbiamo vissuto così tanto tempo uniti che la sera non capita mai di dire “non sai cosa mi è successo oggi”.

Nonostante il dramma di quel periodo, ormai tutto è solo un brutto ricordo. Non ci resta che aspettare la fine dell’estate per vedere Orietta Berti cimentarsi in questa nuova avventura da opinionista del Grande Fratello Vip.