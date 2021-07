Tutti l’hanno conosciuta e apprezzata grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. Oggi, Carolina Marconi, ormai lontana dal mondo dello spettacolo, sta facendo parlare di se per il coraggio ed il sorriso con cui ha scelto di affrontare una delle battaglie più dure ed estenuanti che possano capitare nella vita di un individuo. Quella di un tumore.

Credit: marconicarolina – Instagram

A marzo scorso, Carolina ha ricevuto una notizia che devasterebbe la vita ed i piani di chiunque. Dopo alcune analisi è venuto fuori che era affetta da un tumore al seno molto aggressivo.

Inizialmente, l’ex gieffina aveva scelto di vivere la cosa in maniera molto riservata. Ha effettuato un intervento chirurgico e si stava preparando ad iniziare i suoi cicli di chemioterapia.

Poi un cambio radicale. Carolina ha scelto di reagire a questo tremendo ostacolo che la vita le ha messo davanti e di farlo pubblicamente. Sperando e contando sul supporto di tutti coloro che continuano a seguirla su social.

Ha iniziato così a raccontare tutti gli step che il percorso le presenta. Tutte le difficoltà e tutti i cambiamenti che il suo corpo sta avendo in questo periodo. Uno su tutti, la perdita dei capelli.

L’idea di Carolina Marconi

Credit: marconicarolina – Instagram

Per un individuo, soprattutto se si tratta di una donna, quello di perdere i capelli a seguito della chemioterapia è sicuramente uno dei traumi più grandi che possano capitare nel corso della lotta con il cancro.

Carolina Marconi ha deciso di affrontare anche questo ostacolo con il sorriso sulla bocca e con molto coraggio. Ha imparato ad apprezzare lo stesso la sua femminilità ed ha trovato una comoda soluzione, facendosi produrre una splendida parrucca a suo gusto e misura.

Credit: marconicarolina – Instagram

Ma facendo questo acquisto, Carolina si è accorta del costo abbastanza sostanzioso di una parrucca. E questo, l’ha portata ad avere un’idea che potrebbe servire a tantissime persone che come lei soffrono per questa malattia, ma che non possono permettersi una spesa come questa.