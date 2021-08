Orietta Berti rivela: “Labbra rosso coca cola è..”

Orietta Berti continua a stupire il pubblico con i suoi grandi successi musicali. Questa estate senza dubbio è stata costellata di successi per la cantante, a partire dal singolo Mille, nato da una collaborazione con Fedez e Achille Lauro. Questo tormentone estivo sta riscuotendo un enorme successo ed ha spianato la strada ad altre grandi opportunità.

Infatti, al giorno d’oggi la Berti è molto richiesta nei salotti tv, per ospitate e interviste. La sua dirompente simpatia e qualche gaffe l’hanno resa un personaggio molto amato dal pubblico, che la segue con affetto. Ma pare che il piccolo schermo abbia qualche cosa di più in serbo per Orietta Berti. La nota cantante, si sa, sostituirà Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine nel posto da giudice nel talent The Voice Senior.

Insomma, tutti gli occhi sono puntati sulla Berti, che recentemente ha rilasciato un’intervista davvero signora a Libero, nella quale ha parlato molto della sua vita privata. Orietta ha raccontato molti aneddoti su di sé, ma a fare felici i fans della cantante è una notizia in particolare. A quanto pare la Berti ha ricevuto, in passato, un’offerta lavorativa di spessore, ma anche decisamente proficua.

Queste le parole della donna: “Playboy mi offrì cifre da capogiro per posare senza veli. Ma come mi sarei ripresentata da mia madre e da mia suocera? Oggi non c’è la nuova Orietta, nessuna cantante è uguale all’altra. E conta anche il carattere in una interpretazione“.

Sul grande successo del singolo dell’estate Mille ha detto: “La canzone ha successo perché perché la fusione dei tre stili è perfetta. Le diversità artistiche si attraggono, siamo come tre poli della corrente elettrica. Il verso Labbra rosso Coca Cola è diventato un must nelle spiagge”. Recentemente, Orietta ha ricevuto anche molto complimenti dai giornalisti, e questo episodio è stato l’occasione di riflettere sui motivi che la rendono così cara al pubblico.