Orietta Berti scoppia in lacrime sul palco: “Non ci vedo più”

Ospite a La Canzone Segreta venerdì scorso Orietta Berti che visibilmente emozionata sul palco è scoppiata in lacrime. Lo show musicale di Rai1 condotto da Serena Rossi è molto apprezzato e sta riscuotendo un grande successo. Orietta si è seduta al centro dello studio ed ha ascoltato con estrema emozione la canzone a lei dedicata: Il nostro concerto del grande Umberto Bindi, interpretata da Francesca Michielin.

Fonte: Rai

“Mi avete fatto piangere. Non ci vedo più. Sono felice, stasera mi avete fatto un regalo meraviglioso. Non so come ringraziarvi” – ha detto Orietta dopo l’esibizione.

Il rapporto di amicizia e stima reciproca con la Michielin è nato nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, a cui entrambe hanno partecipato. Un feeling che è sfociato addirittura in una sessione in studio insieme a Fedez, che all’Ariston era in coppia con la Michielin. E la dedica della giovane cantante a Orietta è significativa. “Ama moltissimo la canzone che eseguirò, la interpreta spesso nei suoi concerti” – ha detto nella clip di presentazione.

Fonte: Rai

In studio, per la Berti, anche il suo primo discografico e un giovane sacerdote che ha definito la sua guida spirituale. Orietta ha anche svelato alcuni aneddoti sul palco dell’Ariston di Sanremo: “Ci sono quattro rampe di scale all’ingresso e altre due per arrivare ai camerini. Al posto dell’ascensore ho usato il montacarichi”.

Sempre all’Ariston, Orietta Berti ha incontrato una collega protagonista, come lei, degli anni 70, Marcella Bella: “Siamo amiche, ma quando ci incontriamo in tv diventiamo attrici e litighiamo!”. La cantante aveva fatto preoccupare i fan nelle scorse ore quando era apparsa la notizia del suo ricovero per un problema di salute piuttosto serio.

Fonte: Google

Lei stessa ha voluto rassicurare tutti con un video messaggio sul suo profilo Instagram: “Cari amici e care amiche, volevo rassicurare tutti coloro che in questi giorni si sono preoccupati per me. Vi ringrazio di cuore, ma il tam tam dei social ha diffuso notizie imprecise ed eccessive sul mio stato di salute. In realtà, mi sono semplicemente sottoposta ad un check-up di routine.” E infine aggiunge: “Tutto è andato benissimo e sono pronta a ripartire”.