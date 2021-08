Orietta Berti finalmente rompe il silenzio sulla questione con Al Bano a The Voice Senior. Il talent show canoro riaprirà i battenti davvero a breve: la prima puntata è prevista per il 19 novembre. I telespettatori non stanno più nella pelle e tutti si chiedono cosa accadrà. Infatti, sono stati diversi i rumors circa il cast che sarà rivelato. In particolare, a far discutere il pubblico del format è stata una repentina decisione della produzione.

Infatti, si mormora da giorni del fatto che, con tutta probabilità, Orietta Berti prenderà il posto di Al Bano nella giuria. A rivelare questa bomba mediatica è stato Tv Blog, che spiega che ad affiancarla ci saranno anche Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Finalmente, questa indiscrezione è stata commentata dalla diretta interessata, Orietta Berti.

La cantante ha uno splendido rapporto di amicizia con Al Bano ed ha deciso di fare chiarezza circa il suo ruolo in questa vicenda. Orietta ha affidato le sue dichiarazioni ai microfoni di Adnkronos. La Berti spiega: “Me lo hanno proposto ma ancora non ho firmato alcun contratto”.

E ancora: “Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico”. La cantante, quindi, credeva che avrebbe affiancato il suo amico e collega, non di spodestarlo. Non deve essere stato bello per Orietta leggere le parole di Al Bano sulla vicenda.

Il leone di Cellino San Marco ha detto queste parole sull’accaduto: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine Carrisi è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi”.