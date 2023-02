Ornella Vanoni contro Rosa Chemical: “O è scemo o ci fa”

Nel corso delle ultime ore il nome di Ornella Vanoni è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che la cantante si sia scagliata duramente contro Rosa Chemical, rilasciando contro di lui delle dichiarazioni che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Ornella Vanoni contro Rosa Chemical. Prima dell’inizio del Festival di Sanremo, il cantante ha rilasciato un’intervista a Propaganda Live. Durante il colloquio, il conduttore Diego Bianchi ha chiesto a Rosa Chemical se sapesse chi fosse Sergio Mattarella. Non sapendo cosa rispondere, il Big in gara nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha rivolto al giornalista queste parole:

Che ca*** ne so?”, e alla fine ci ha azzeccato.

In seguito alle parole rilasciate dal cantante sono molti coloro i quali si sono scagliati contro Rosa Chemical. Prima fra tutti Selvaggia Lucarelli che ha commentato con queste parole l’intervista del cantante a Propaganda Live:

Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare.

E, continuando, la giornalista ha aggiunto:

Detto ciò, il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy.

Rosa Chemical, Ornella Vanoni si scaglia contro il cantante

Nel corso delle ultime ore anche Ornella Vanoni ha deciso di commentare le parole che Rosa Chemical ha speso a Propaganda Live sul Presidente Sergio Mattarella. Questo è quanto rivelato dall’artista italiana:

O è scemo o ci fa, comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili.

Al momento il diretto interessato non ha commentato le parole che circolano su di lui in questi giorni ma ha preferito rimanere in silenzio e non rilasciare alcuna dichiarazione sulle polemiche che circolano sul suo conto.