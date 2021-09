Ornella Vanoni, la verità della cantante sulla storia con Gino Paoli: “Sua moglie mi chiese di farmi da parte”

Ornella Vanoni non ha mai tenuto nascosto di aver amato follemente Gino Paoli durante il matrimonio del cantante con la moglie Anna Fabbri. Di recente la regina della musica italiana è tornata a parlare di questa travaglia storia d’amore, raccontando anche alcuni retroscena di una delle relazioni più chiacchierate di sempre.

Anna Fabbri, moglie del celebre Gino Paoli, non ha mai accettato la storia d’amore che il marito viveva con Ornella Vanoni, alla quale la donna chiese di farsi da parte. A svelare tale retroscena è la stessa cantante che ha vissuto una travagliata ma intensa storia d’amore con Gino Paoli.

A riguardo, Ornella Vanoni ha svelato:

Ci siamo innamorati come pazzi. Solo che lui aveva già una moglie. E oltre a tradire lei, tradiva anche me. Io lo cercavo, non c’erano i telefonini allora, ma non lo trovavo mai. E piangevo, piangevo…È stata sua moglie a chiedermi di farmi da parte.

Oltre a ciò, la cantante ha svelato di aver accolto la richiesta della moglie di Gino Paoli. Queste sono state le sue parole:

Io l’ho fatto. Eravamo a Forte dei Marmi, lui cantava alla Bussola. “Accompagnami alla stazione”, gli ho chiesto. E sono sparita. Avevo il cuore in pezzi ma non è nel mio Dna lottare per tenere un uomo vicino a me.

Ornella Vanoni e l’amicizia con Gino Paoli

Nonostante la grande storia d’amore vissuta, Ornella Vanoni e Gino Paoli nel tempo sono riusciti a costruire un rapporto di sana amicizia. A riguardo, la cantante ha confessato di avere in cantiere un progetto proprio con l’uomo. I due, infatti, hanno intenzione di esibirsi insieme in un concerto in occasione dei loro 90 anni.

Queste sono state le parole di Ornella Vanoni: