Gino Paoli: concerti annullati per motivi di salute

Il concerto di Gino Paoli alla 42esima edizione del Festival La Versiliana era uno degli eventi più attesi dell’anno. Previsto per la data dell’8 agosto, il celebre artista è stato costretto ad annullare tale evento a causa di motivi di salute. Ecco come chiedere ora il rimborso dei biglietti.

Per chi avesse invece acquistato il biglietto on line su Ticketone, il rimborso sarà effettuato con le modalità specificate sul sito stesso di Ticketone.

Nonostante l’annuncio dell’annullamento del concerto, per il momento non sono state rese note informazioni riguardo lo stato di salute del celebre artista.

Riguardo la salute di Gino Paoli non sono state comunicate altre informazioni. Tra i fan del cantante c’è molta preoccupazione, dal momento che questo non è il primo concerto che viene annullato nelle ultime settimane. Infatti, il concerto del 26 luglio con Danilo Rea all’arena di Forlì è stato annullato.

Lo stesso episodio è accaduto il 12 luglio all’Auditorium Parco della Musica. In quell’occasione, infatti, Gino Paoli ha fatto sapere di avere una labirintite acuta. Riguardo l’annullamento del concerto, la Fondazione Versiliana ha inviato all’artista auguri di pronta guarigione. Queste le parole:

La Fondazione Versiliana comunica che il concerto di Gino Paoli in programma al 42° Festival La Versiliana per domenica 8 agosto è ANNULLATO per motivi di salute dell’ artista, al quale la Fondazione invia i più sinceri auguri di pronta guarigione.