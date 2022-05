Ornella Vanoni ospite a Domenica In e Mara Venier scoppia in lacrime

Ospite a Domenica In ieri pomeriggio Ornella Vanoni che si è resa protagonista di un bellissimo siparietto con Mara Venier. Ornella la conosciamo e nel corso delle sue interviste mette in mostra sempre la sua simpatia. Anche ieri non è stata da meno.

Ornella appena entrata in studio non ha nascosto il suo disappunto per il ritardo dell’entrata in scena. “Che facciamo? Che ne so… Sono qui dalle… Ho detto al mio cane, che è rimasto in albergo: “Ondina, ti giuro, torno tra un’ora”. Alle 22:30 parte prima il tavolo, poi il divano… E poi finalmente canto. Ma quando torno, il mio cane sarà svenuto…” – ha detto alla Venier che l’è risa di buon gusto.

La conduttrice allora ha provato a rimediare chiedendo ad Ornella di cantare subito e lei ha accolto con gioia la proposta. “Guarda, mi fai un piacere enorme”. Facciamo entrare il pianista, così Ornella canta, ma poi resta qua… Rimani con noi ancora un po’…” – la risposta di Mara.

Fonte: web

Ma le cose non sono andate così visto che la cantante ha dovuto ancora attendere per esibirsi dati i tempi tecnici per sistemare il pianoforte in studio. “Ma non dovevo cantare?” – allora ha sbottato Ornella. “Guarda che non ho molto tempo…” ha ribadito mentre parlava di progetti con il regista Ferzan Ozpetek.

E poi finalmente la Vanoni si è esibita nel brano “Un sorriso dentro al pianto” scritta per lei da Pacifico e Francesco Gabbani ed inserita nell’album Unica, pubblicato nel 2021 per celebrare i 60 anni di carriera di Ornella Vanoni.

L’esibizione è stata molto emozionante tanto che anche la padrona di casa Mara Venier ha pianto per l’emozione non riuscendo a nascondere le lacrime per questo ennesimo regalo che una cantante dal calibro di Ornella Vanoni ha saputo regalare alla veneranda età di 87 anni.