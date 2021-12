Tanta gioia ma anche preoccupazione per Oronzo Carinola e Valentina De Biasi: è nata la loro prima figlia, ma il parto non è filato liscio

Avevano annunciato la gravidanza lo scorso giugno e, da allora, non hanno fatto altro che attendere con tanta ansia quel momento che finalmente è arrivato. Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, ex volti di Temptation Island, sono infatti diventati genitori della piccola Giulia. Una gioia immensa per la coppia, che però è anche preoccupata per qualche complicazione dovuta ad un parto leggermente prematuro.

Credit: oronzocarinola88 – Instagram

In tantissimi ricorderanno l’esperienza di Oronzo e Valentina all’edizione del 2018 di Temptation Island. I due, entranti come coppia, hanno rischiato seriamente di uscire dal programma separati. Il motivo? Una troppo accentuata “allegria” di Oronzo con le tentatrici.

Alla fine, però, pentito, Oronzo Carinola è tornato dalla sua amata, giurandole per sempre amore. Valentina, convinta dalle parole del suo ragazzo, alla fine ha deciso di perdonarlo e di dare un’altra opportunità alla loro storia.

A quanto pare entrambi hanno avuto ragione, visto che oggi sono più innamorati che mai e hanno dato anche alla luce una nuova vita, la piccola Giulia.

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso giugno. Lunghi ed emozionanti post sono apparsi sui profili Instagram di entrambi, coinvolgendo nella gioia anche i tantissimi fan che non hanno mai smesso di seguirli.

Oronzo Carinola papà

Credit: oronzocarinola88 – Instagram

Lo scorso mercoledì 1 dicembre, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. La piccola Giulia è venuta al mondo e i due neo genitori non hanno trattenuto la gioia.

“Il mio unico pensiero! Ti amo!“, scrive Carinola sul suo profilo a corredo di una foto della manina della nuova arrivata.

Credit: oronzocarinola88 – Instagram

Gioia ma anche preoccupazione. Sì, perché dalle parole che ha scritto Valentina De Biasi, si può evincere che durante il parto e nei momenti subito successivi, non tutto è filato liscio. Pare che la nascita sia arrivata qualche giorno prima del termine previsto per la gravidanza.

