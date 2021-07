L’ex coppia di Temptation Island aveva annunciato di aspettare il primo figlio. Poche ore fa, Oronzo Carinola e Valentina De Biasi hanno svelato il sesso e il nome del futuro nascituro.

Il giorno del compleanno del futuro papà, la coppia ha pubblicato il video di una torta bianca e di Oronzo che ha l’onore di tagliarla e scoprire il regalo più bello che avrebbe mai potuto ricevere. L’interno della torta era di colore rosa. Nella pancia della sua amata Valentina sta crescendo una femminuccia!

In un successivo post, Oronzo e Valentina hanno pubblicato una foto mentre si baciano teneramente dietro una G fatta di rose:

Avevano annunciato insieme la felice notizia della gravidanza, attraverso un posto su Instagram, che li ritraeva con l’ecografia in mano e un sorriso contagioso:

Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine.