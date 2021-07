Continuando in questo modo, probabilmente alla fine dei 21 giorni di Temptation Island vedremo solo Filippo Bisciglia al falò. Coppia dopo coppia, tutti i concorrenti si stanno lasciando prima del falò finale, e molti di loro non in maniera pacifica. Gli ultimi ad aver deciso di abbandonare i propri villaggi prima del tempo sono stati Floriana Angelica e Federico Rasá.

Lei non ha mai dato, in nessun modo, da dubitare al suo fidanzato: è sempre rimasta leale e fedele dimostrando grande amore nei suoi confronti. Lui, di contro, non è stato altrettanto corretto. Federico non ha mai nascosto i suoi seri dubbi verso la relazione con Floriana. Fin da subito il fidanzato ha iniziato ad approcciarsi a tutte quante le tentatrici, che non hanno mai perso occasione per stuzzicarlo vedendolo molto sulle sue.

Floriana, intanto, osservava ogni mossa del suo fidanzato con disprezzo e delusione. La ragazza ha cercato di tenere duro il più possibile, fin quando non è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A far perdere le staffe a Floriana è stata una frase in particolare di Federico: “Qua stiamo inguaiati per come evolvono le cose. Sei una persona che rispecchia i miei canoni”.

A quel punto Floriana è sbottata: “Me ne voglio andare, una persona di m…a. Ho buttato un anno della mia vita”. A questo grido di battaglia, la ragazza ha subito chiesto un falò di confronto. Federico, però, lo ha rifiutato con nonchalance, rendendo Floriana ancora più arrabbiata: “Ridicolo, ho aspettato un’ora. Ha rifiutato”. Purtroppo, le sorprese a Temptation Island, per la ragazza, non sono finite: Filippo Bisciglia interviene, ha molte altre cose da mostrarle.

Federico si avvicina di giorno in giorno sempre di più alla single Vincenza, e Floriana chiede di nuovo un falò di confronto, decisissima a lasciarlo. Stavolta, Federico accetta e, una volta faccia a faccia davanti al fuco, Floriana non risparmia un colpo: “Fai schifo, sei proprio un sfi…to, taci, io sono qui solo per chiudere la nostra storia così la tua avventura con quell’altra te la vai a fare fuori”.