Lutto a Striscia la notizia, se ne va uno dei volti più amati del programma

Lutto nella famiglia di Striscia la notizia. In queste ore tutti i membri del programma piangono la morte di Matteo Troiano, uno dei personaggi più amati dal pubblico. La scomparsa del noto volto del tg satirico è stata annunciata dal padrone di casa, il conduttore Ezio Greggio. L’uomo ha dunque voluto salutare per l’ultima volta l’amico scomparso.

Un dolore troppo grande quello lasciato da Matteo Troiano, in arte Maestro Pavarotto che per anni ha fatto parte della grande famiglia del tg satirico e che ha conquistato in pochissimo tempo l’affetto e la simpatia del pubblico. A dare l’annuncio della scomparsa il padrone di casa Ezio Greggio che ha voluto ricordare con queste parole il maestro:

Addio Maestro Pavarotto, mi mancheranno le tue stonature, il tuo cantare surreale ma soprattutto la tua educazione e la tua ironia.

Sono state queste le parole del conduttore in ricordo del caro amico scomparso. Tuttavia, non sono state dichiarate le cause della morte.

Chi era Matteo Troiano, personaggio di Striscia la notizia

Matteo Troiano, in arte Maestro Pavarotto, per anni ha fatto parte della famiglia del noto tg satirico targato Mediaset, Striscia la notizia. All’inizio della sua carriera all’interno del programma il suo ruolo era quello di apparire nel tg satirico durante il periodo di trasmissione delle cinque serate del Festival di Sanremo per imitare i Big in gara. Lo scopo era quello di cantare in modo assurdo le loro canzoni.

Tanto che le sue esibizioni venivano continuamente interrotte da Ezio Greggio con dei simpatici sketch che divertivano molto il pubblico. Oltre che presente nel tg satirico, ritroviamo il Maestro Pavarotto anche in altri programmi.

Infatti, è stato uno dei protagonisti di Paperissima Sprint e Scherzi a Parte. Non dimentichiamo, però, la sua partecipazione a sit com quali Il Mammo e Quei due sopra il Varano insieme al collega Enzo Iacchetti.