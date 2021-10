Padre di Manuel Bortuzzo, che stoccata a Lulù: “Estenuante”

Uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Manuel Bortuzzo. Il giovane che con la sua storia ha commosso tutti si sta dimostrando una persona davvero speciale e non è un caso che è considerato il favorito per la vittoria finale. Manuel nei giorni scorsi è stato anche male a causa di un’infezione. Ha avuto febbre alta e dolori muscolari, tanto da temere di dover lasciare il gioco. Poi per fortuna dopo una breve cura a base di antibiotici il tutto si è ristabilito.

Fonte: web

Come spiegato anche dal padre di Manuel Bortuzzo si tratta di una cosa normale che avviene ogni 5-6 mesi a causa della sua condizione. Quindi nulla di cui preoccuparsi. Franco Bortuzzo nella lunga intervista rilasciata a Fanpage.it ha lanciato anche una stoccata indiretta a Lulù.

Fonte: Mediaset

“Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo” – ha detto il padre di Manuel Bortuzzo. Insomma anche secondo il padre la presenza assidua e assillante di Lulù può aver creato dei problemi al giovane Manuel che negli ultimi giorni sembra davvero distante dalla piccola di casa Selassiè.

L’impressione è che Manuel non trovi le parole giuste per distaccarsi da lei senza ferirla. Giorni fa Manuel ha fatto emozionare tutti alzandosi in piedi. Una pratica che il padre ha definito normale.

Fonte: Mediaset

“Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi” – ha detto.

