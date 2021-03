Pago e Serena Enardu, brutte notizie: l’annuncio poco fa sui social

É ufficialmente finita la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Dopo la partecipazione a Temptation Island, nel 2019, il loro rapporto ha subìto degli alti e bassi terminando poi con l’addio definitivo. Ad annunciare la notizia della separazione la stessa Serena Enardu la quale, tramite delle Instagram Stories, ha dichiarato la fine della sua storia con Pago.

Solo lo scorso gennaio era stato annunciato un riavvicinamento tra i due, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Purtroppo, ad oggi, tra il cantautore Pago e l’influencer Serena Enardu è ufficialmente finita. I due, dunque, si sono detti definitamente addio.

Dopo le moltissime richieste dei propri followers riguardo aggiornamenti sulla sua vita sentimentale con Pago, Serena Enardu ha dichiarato di essere single dal momento che ha chiuso per sempre la sua relazione con il noto cantante. Inoltre, l’ex protagonista di Tempation Island, ha sottolineato che non vorrà, in futuro, più parlare dell’argomento. Queste sono state le sue parole:

Tagliamo la testa al toro, anche se non è semplicissimo affrontare questo argomento e avrei voluto non farlo mai più. Ultimamente si infittiscono le vostre domande in merito al mio stato civile. Siccome non voglio passare per quella che strumentalizza e che usa i social per farsi pubblicità attraverso la vita privata, vi voglio ufficializzare che da un bel po’ di tempo ormai sono single.

A queste dichiarazioni ha poi aggiunto:

Non voglio aggiungere altro, perché non voglio citare persone che in questo momento non vogliono essere citate. Non voglio rovinare la carriera di nessuno, facendo del gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso.

Serena Enardu, inoltre, si scusa con i propri followers spiegando che il loro riavvicinamento purtroppo non ha portato a nulla di buono. Dunque, dopo l’addio definitivo, iniziano per Pago e Serena nuovi capitoli di vita dopo il naufragare della loro storia d’amore.