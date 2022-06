Pago sembra aver voltato pagina dopo Miriana Trevisan. Il GF Vip è finito da qualche tempo ormai, quello che non termina invece è la curiosità del pubblico circa le vicende della vita degli ex gieffini. Tra i molti volti noti all’interno della casa di Cinecittà c’era quello di Miriana Trevisan.

La donna, all’interno del reality di Alfonso Signorini, ha citato spesso il suo ex, tanto che in molti hanno pensato che la donna fosse ancora innamorata di lui. Il nome che gira ancora nella testa della Trevisan è quello di Pago. Eppure l’uomo, dopo la rottura con l’ex gieffina, aveva già qualcun’altra nella sua vita.

La persona in questione è niente meno che un noto personaggio del mondo dello spettacolo italiano. Un nome che nessuno si sarebbe aspettato. Tutti conosciamo bene Pago, il cantante che per un periodo è rimasto nell’ombra, ma negli ultimi tempi è tornato sotto le luci della ribalta.

La sua relazione con la Trevisan sembrava un sogno ad occhi aperti. I due hanno passato un meraviglioso e lunghissimo periodo fianco a fianco, ma le cose più belle purtroppo di solito finiscono e così è stato per questa relazione. Ma non tutti i mali vengono per nuocere.

Questo amore ha dato vita ad un bellissimo figlio, Nicola Settembre, nato nel 2009. Nonostante la loro separazione, Pago e Miriana sono sempre rimasti in forte sintonia e l’affetto tra loro è palese, anche nel nome del bene del loro bambino.

In molti hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma la verità è molto diversa. Pago infatti è sicuramente andato avanti e ha messo una pietra sopra al passato: l’uomo si è legato ad un’altra donna, famosa nel piccolo schermo. Si tratta di una ex tronista di UeD, il noto dating show di Maria De Filippi.

Riuscite a capire di chi si tratta? Un altro indizio è che anche lei ha preso parte ad un’edizione del GF Vip. Si tratta proprio di lei: Serena Enardu. Attualmente i due sono ancora insieme e noi non possiamo che augurare loro la massima felicità.