La ex naufraga di ritorno in Italia rivela il motivo per il quale ha deciso di rifiutare il Grande Fratello Vip

Pamela Petrarolo è appena tornata dalla sua esperienza a L’Isola Dei Famosi durata circa 35 giorni e scatena i social con alcune sue dichiarazioni. La ex ragazza di ‘Non è la Rai’ ha preso parte all’ultima edizione del reality condotta da Ilary Blasi, dimostrando il suo grande coraggio e le sue doti di sopravvivenza sull’isola.

Rientrata in Italia da pochissimi giorni, Pamela ha deciso di rilasciare una lunga e importante intervista a SuperGuidaTv rivelando alcuni suoi retroscena inaspettati. La ex miss ‘Plase Don’t Go’ prima di partecipare a l’Isola dei Famosi, avrebbe rifiutato un altro famosissimo reality che avrebbe tanto voluto la sua presenza.

Stiamo parlando del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini che, in passato aveva puntato gli occhi proprio su Pamela Petrarolo. Quest’ultima nonostante la grande possibilità che il programma le avrebbe fornito, ha deciso di rifiutare per una motivazione che davvero in pochi conoscono.

Quest’ultima ha così voluto spiegare la ragione che si cela dietro il suo inaspettato rifiuto al GF Vip. La Petrarolo ha sorpreso tutti i suoi fan, pronta a condividere con tutti gli italiani le motivazioni dietro la sua scelta.

Pamela Petrarolo rifiuta il GF Vip: ecco l’inaspettato retroscena

La ex naufraga di ritorno a Milano, non si è lasciata sfuggire un’intervista al portale SuperGuidaTv portando a galla il reale motivo dietro al suo rifiuto nei confronti del GF Vip. L’inaspettato ‘no’ è arrivato prima che Pamela prendesse parte a L’Isola dei Famosi e per questo, in molti di sono chiesti il motivo di tale scelta.

È proprio lei durante l’intervista ad affermare: “Dopo aver partecipato alla Fattoria avevo giurato a me stessa che non avrei fatto più un reality. Lasciare gli affetti è stato complicato anche perché il rischio del ripensamento è dietro l’angolo”.

“In questi casi ti chiedi sempre se la decisione che hai preso sia stata opportuna. Dalla mia partecipazione alla Fattoria è passato tanto tempo. All’inizio ero titubante perché la mia figlia più piccola ha due anni”.

“La famiglia mi ha rassicurato però garantendomi che ce l’avrebbero fatta senza di me. Ora mi vorrei riprendere. Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip prima che andassi all’Isola dei Famosi. Avevo partorito da quattro mesi e non ce l’ho fatta” spiega Pamela.

La gravidanza e di conseguenza il parto hanno spinto la ex naufraga a rifiutare la partecipazione al Grande Fratello Vip. Nonostante questo però, Pamela sembra sempre pronta a rimettersi in gioco dopo una meritata vacanza in famiglia.