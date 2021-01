Abbiamo accompagnato Pamela Petrarolo durante tutto il periodo della gravidanza, grazie soprattutto a lei che non si è mai tirata indietro nel mostrarsi in dolce attesa e aggiornare i suoi fan sull’andamento della stessa. Un mese fa, l’ex volto di Non è la Rai ha dato alla luce Futura, la sua terza figlia. Ieri, invece, ospite a Storie Italiane, ha deciso di mostrare la sua piccolina per la prima volta in tv.

Futura è il frutto dell’amore che la Petrarolo ha verso il suo attuale compagno Giovanni. In precedenza, la cantante e soubrette aveva già dato alla luce altre due bambine femmine, Angelica ed Alice, nate dal primo matrimonio avuto con Gianluca Pea. Ospite al day time di Rai 1, Pamela ha mostrato la sua piccola e ha detto:

Credit: pamelapetrarolo – Instahgram

Mi sto ancora riprendendo dal parto. Allatto proprio come ho fatto con le altre due mie bimbe. Lei è una mangiona ma non dorme molto durante la notte. Ma sia io che Giovanni siamo molto felici di questo splendido dono che la vita ci ha fatto!

Partorire durante l’emergenza sanitaria è stata una cosa molto difficile. Ero sola. Il papà ha potuto starmi accanto solo per un momento poco prima del parto. Ho trovato conforto nelle altre mamma che erano nella mia stessa situazione, e negli angeli del personale medico che mi hanno aiutato molto.

Pamela Petrarolo e l’annuncio della nascita di Futura

La bellissima bimba è venuta al mondo lo scorso 6 dicembre e, ad annunciare la sua nascita e il suo particolare nome, ci ha pensato proprio Pamela Petrarolo.

Credit: pamelapetrarolo – Instahgram

La soubrette ha pubblicato un dolcissimo scatto che ritrae lei mentre tiene in braccio la sua piccolina, soltanto pochi istanti dopo il parto, mentre sono ancora nel letto dell’ospedale. Ecco il post e la dolcissima dedica che ha scritto:

Benvenuta al Mondo Futura! Sei il miracolo più bello del mondo, la tua Mamma. 3 figlie Femmine… Mi sento forte accanto a voi! Ps: Futura, ti confido una cosa, Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo.

Da quel giorno l’ex volto di Non è la Rai ha tempestato il suo profilo Instagram di foto della piccola Futura ed ha anche spiegato il perché ha scelto questo suo particolare nome. È stato un omaggio alla famosissima canzone di Lucio Dalla. Brano poi cantato e registrato anche dalla stessa Pamela. Eccolo di seguito: