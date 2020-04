Pamela Prati annuncia l’uscita del suo libro: Come una carezza Pamela prati, ad un anno dallo scandalo che l'ha riguardata, annuncia l'uscita del suo primo libro nel quale racconta anche della sua vita durante quarantena

Pamela Prati torna sotto i riflettori. La showgirl italiana è stata intervistata e in questa sede ha dichiarato la data d’uscita del suo primo libro: Come una carezza. La donna ha dichiarato che il libro sarà disponibile dal prossimo 7 maggio e che parlerà della sua vita, ma anche di come lei sta vivendo la quarantena.

Pamela Prati, ad un anno dallo scandalo mediatico su Mark Caltagirone, che l’ha vista coinvolta, ha deciso di far di nuovo capolino sotto i riflettori della scena italiana. Questa volta, porta con sé un libro, scritto da lei. Dopo aver superato la storia che ha fatto uno scalpore ed un rumore enormi, Pamela Prati ha deciso di rialzarsi così.

Nell’intervista in questione, ha dichiarato così: “Ho archiviato il periodo più terribile della mia vita. Adesso uscirà il mio libro. Erano anni che lavoravo a questo libro, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato. Mi dicevano di scrivere un libro sui miei segreti di bellezza, su come facevo a mantenermi in forma… Ma non lo sentivo mio.”

Poi, parla ancora della sua idea per questo volume: “Poi, dopo quello che mi è accaduto, mi sono decisa a riprendere in mano quei fogli. Volevo che si sapesse chi è Pamela, la sua solitudine, la disperazione di non avere una famiglia… La mia è stata un’infanzia rubata. Ancora oggi vorrei poter riavere quegli anni rubati. Sono ancora una ladra di sogni”.

Sempre all’interno dell’intervista, parla anche delle sue poche, ma speciali amicizie. Dice così: “Amici? In realtà io ho pochissimi amici,” confessa, “ma quei pochi lo sono veramente. Due nomi su tutti: Pierfrancesco Pingitore e Valeria Marini.”

Per quanto riguarda Pierfrancesco Pingitore, l’uomo ha avuto un ruolo molto importante nella carriera di Pamela Prati, mentre Valeria Marini, oltre ad essere una sua amica, è sempre stata molto leale e protettiva con lei, anche nell’esperienza del Grande Fratello che hanno vissuto insieme.

Poi conclude: “Ne ho approfittato per staccare con tutto il peggio, e ho scelto solo il meglio della mia vita: la mia famiglia. Ora vivo a casa di mia sorella a Ciampino con mio cognato, e sono appena diventata prozia. Nel peggio vivo il meglio. Cucino tanto e uso solo prodotti della nostra bella Italia, che bisogna aiutare a rialzarsi in questi momenti brutti”.