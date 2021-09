Pamela Prati, ecco cosa fa oggi dopo lo scandalo Caltagirone

Pamela Prati è una delle showgirl più famose d’Italia. Classe 1958 ancora oggi è stupenda e in forma. Per anni volto di punta del famoso bagaglino, oggi è uscita un po’ di scena dopo lo scandalo Mark Caltagirone. Tutto ebbe inizio nel 2019 quando ospite a Domenica In da Mara Venier annunciò le nozze con un misterioso imprenditore chiamato Mark Caltagirone. L’annuncio stupì i suoi fan più accaniti, perché prima di quelle sue dichiarazioni nessun gossip o indiscrezione era girata sul loro conto.

E di lì a poco questa storie divenne una vera e propria telenovela con la scoperta dell’inesistenza di un imprenditore di nome Mark Caltagirone e quindi di nessun matrimonio. Insomma soltanto un modo per vendere ospitate e copertine sui giornali. Pamela tentò di difendersi cercando di passare dalla parte della vittima accusando la sua manager di aver inventato tutto ingannandola.

L’episodio ha leso la sua immagine e l’ha costretta a ritirarsi, almeno per un po’, dalla scena. Ma dopo un periodo di riflessione Pamela sta tornando più forte di prima esplorando nuovi mondi. Oggi ha deciso di entrare nel mondo della musica. Da poco è uscito il suo primo singolo “L’estate è adesso“ e per promuoverlo la Prati sta girando tutta Italia tra diversi eventi che la vedono protagonista. Che tenti una nuova carriera da cantante?

Intanto sicuramente come modella e showgirl ancora oggi resta uno dei sogni proibiti per milioni di italiani. Le sue foto su Instagram fanno ogni volta migliaia di like. Come le ultime postate in occasione di uno shooting fotografico tenutosi presso la Tenuta dell’Olmo, nella campagna attorno a Roma.

Nel post la Prati cita il capolavoro di Neil Diamond, September Morn, ottimo accompagnamento per le immagini che la vedono come una novella ninfa dei boschi, leggiadramente avvolta da un vestito lungo romantico color rosa antico.