All’interno della casa del GF Vip una delle presenze più iconiche è stata senza dubbio quella di Pamela Prati. Ormai sono passati anni dalla sua partecipazione al reality più seguito d’Italia, ma il pubblico non dimenticherà facilmente quella edizione.

È rimasta scolpita nella memoria soprattutto la sua celebre uscita di scena sulla frase “Chiamatemi un taxi”. A quanto pare, però, la sua esperienza nella casa di Cinecittà potrebbe non essere finita ancora. Infatti, i più informati sulle novità del reality rivelano un possibile ritorno in grande stile di Pamela nel reality di Alfonso Signorini.

A settembre la Prati sarà di nuovo negli studi del GF Vip? A sostenere fortemente questa ipotesi è l’ultima edizione del settimanale Nuovo, nelle pagine del quale è proprio Pamela a rivelare che sarebbe più che pronta a rimettersi in gioco. Ecco le parole della showgirl: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Insomma, un rientro da manuale è una possibilità più che concreta. In effetti, nella casa sono spuntati recentemente molti volti che avevano già fatto la loro apparizione nel reality. Si pensi a Cristiano Malgioglio, Stefano Bettarini e Valeria Marini. Il giornalista che firma l’articolo di nuovo dedicato a Pamela Prati, Santo Pirrotta, sostiene che la vip sarebbe pronta già con la penna per firmare il contratto per diventare parte del cast del GF Vip sei.

Queste le parole dello scrittore: “Dopo il caso Mark Caltagirone si sono spenti i riflettori. In una recente intervista lei ha raccontato di essere ancora confusa. Ha anche rivelato che sta scrivendo il suo secondo libro, in cui parlerà solo del caso Caltagirone, perché nell’altro aveva fatto solo un accenno. Però prima del libro forse Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality ”.