Momenti di totale imbarazzo a Supervivientes per Valeria Marini. Di recente il pubblico spagnolo ha deciso di eliminare la celebre showgirl e di conseguenza lei stessa è stata ospite nello studio. Durante l’intervista il conduttore e altri protagonisti nella diretta non hanno esitato a mettere a disagio l’ex naufraga. Scopriamo insieme cosa è successo nei dettagli.

Supervivientes è la versione spagnola dell’Isola Dei Famosi la quale va in onda ben tre volte alla settimana. Al timone della conduzione ci sono ben tre diversi presentatori. La puntata principale è affidata a Jorge Javier Vazquez, lo speciale Comexion Honduras a Jordi Gonzalez e lo spin off Tierra De Nadie a Carlos Sobera.

A seguito dalla sua eliminazione dal noto reality show, Valeria Marini è stata presente in ognuno dei tre salotti e di certo la sua ospitata non è passata in osservato. Infatti durante la trasmissione ci sono stati momenti di duro imbarazzo per la celebre showgirl.

Valeria Marini ha avuto una forte discussione con Jordi Gonzalez mentre Carlos Sobera le ha fatto trovare in studio l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez. Quest’ultima non ci ha pensato due volte a mettere a disagio la donna scimmiottandone l’accento italiano.

Non è tutto. Il momento più imbarazzante per Valeria Marini è giunto quando Javier Vazquez le ha posto una domanda molto scomoda. Scendendo nei dettagli, il conduttore ha parlato del neo che la vip ha sopra il seno, supponendo che fosse una verruca. Dunque, momenti di vero e proprio disagio per la showgirl che sicuramente avrà saputo affrontare.