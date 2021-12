In un’intervista a cuore aperto rilasciata ai giornalisti de Il Corriere Della Sera, Pamela Prati è tornata a parlare del periodo nero che ha vissuto quando si è ritrovata vittima di una vera e propria truffa amorosa. Ricordando quei momenti, la soubrette ha ammesso che ci sono stati giorni in cui aveva addirittura pensato a togliersi la vita.

C’è stato un periodo, qualche anno fa, in cui il nome di questo fantomatico Mark Caltagirone faceva capolino su tutte le riviste di gossip d’Italia. Il motivo? Pamela Prati, l’ex componente del bagaglino e famosa soubrette televisiva, aveva ammesso di essere stata sedotta da questa personalità misteriosa e poi raggirata e abbandonata.

Nelle ultime settimane è saltata fuori una storia abbastanza analoga. Gli amici di Roberto Cazzaniga, famoso campione italiano di pallavolo, accorti del fatto che c’era qualcosa che non andava nella vita relazionale dello stesso, avevano deciso di indagare con l’aiuto dei giornalisti de Le Iene.

È saltato fuori che quella che lui considerava fidanzata da oltre 15 anni, in realtà non esisteva e che era solo una truffa da parte di qualcuno che, in tutti quegli anni, aveva estorto all’atleta oltre 700mila euro.

Le parole di Pamela Prati

Riguardo a questo fatto, la Prati ha detto:

La cosa che mi ferisce di più è che intorno a Roberto Cazzaniga si è formato un cordone di solidarietà, quando è successo a me sono stata messa alla gogna.

Poi è tornata sulla sua vicenda:

C’è una indagine in corso: ci sono storie incredibili e mai raccontate, una donna si è tolta la vita quando ha scoperto che il mondo di amore e di promesse in cui aveva creduto non esisteva.

Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica terrificante. Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico.

Pamela oggi è ancora scottata da quanto le è accaduto, ma afferma di non aver chiuso le porte del suo cuore. Ha spiegato di saper apprezzare la solitudine, ma che quando l’amore arriverà, lei farà di tutto per farsi trovare pronta.