Pamela Prati ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Pamela Prati avrebbe ritrovato la serenità con un nuovo fidanzato. A fare insospettire gli utenti in rete è stata una foto pubblicata da lei stessa sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso delle ultime ore, Pamela Prati è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere la showgirl protagonista di un gossip è stata un’immagine pubblicata da lei stessa sul suo account social. Lo scatto in questione ritrae l’ex concorrente del Grande Fratello Vip mano nella mano con un uomo di cui però non si conosce l’identità.

Inutile dire che il post è diventato virale nel giro di pochissime ore e ha catturato l’attenzione degli utenti sul web. Attualmente, non siamo a conoscenza di chi sia il presunto fidanzato di Pamela Prati ma una cosa è certa: la donna si è mostrata a cena con un uomo il quale probabilmente gli avrà rubato il cuore.

Per il momento, non è ancora giunta nessuna dichiarazione da parte della diretta interessata. La Prati romperà il silenzio sulla sua vita sentimentale? Non ci resta che scoprirlo!

Pamela Prati: la frequentazione con Marco Bellavia

Per quanto riguarda la precedente relazione dell’ex geiffina, quest’ultima aveva iniziato una frequentazione con Marco Bellavia. Tuttavia, qualche settimana dopo, il conduttore si è mostrato al fianco di un’altra donna. In occasione di una recente intervista, Pamela si è espressa in merito alla questione con queste parole: