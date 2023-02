GF Vip, nuovo amore per Marco Bellavia? Ecco con chi è stato paparazzato l’ex gieffino

Nel corso delle ultime ore il nome di Marco Bellavia è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il settimanale ‘Chi’ ha infatti lanciato un vero e proprio scoop, dal momento che ha paparazzato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in compagnia di un volto noto del piccolo schermo italiano. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Marco Bellavia innamorato? Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Chi’ in queste ore, pare che l’ex gieffino abbia trovato la serenità al fianco di un noto personaggio del piccolo schermo italiano: Sheila Capriolo. Marco e Sheila sono stati paparazzati dal giornale diretto da Alfonso Signorini mentre erano a cena in un ristorante giapponese.

Con questi scatti il settimanale ‘Chi’ ha dimostrato che sembra essere definitivamente chiusa la liason tra il conduttore tv e Pamela Prati. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, Alfonso Signorini ha cercato di anticipare il gossip in questione. Alle parole del padrone di casa del Grande Fratello Vip l’ex gieffino ha risposto in questo modo:

Ma è solo un’amica! Ma è una mia amica da 30 anni!

Il conduttore e giornalista ha mostrato gli scatti in presenza di Pamela Prati, la quale ha risposto al gossip lanciato da Alfonso Signorini con queste parole:

Vedi, ti rendi conto? Ma è una sola.

Nonostante l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito più volte che si tratta di una semplice cena con un’amica, gli scatti condivisi dal settimanale ‘Chi’ dimostrano in realtà tutto il contrario.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la liason tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo si evolverà in qualcosa di più importante. Come prenderà Pamela Prati gli scatti condivisi dal settimanale? La loro storia d’amore è in realtà già sfumata? Non ci resta che scoprirlo insieme prossimamente.