Pamela Prati, il nuovo fidanzato della showgirl ha 19 anni: ecco chi è

Nel corso delle ultime ore il nome di Pamela Prati è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il settimanale ‘Diva e Donna’ ha pizzicato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in compagnia del suo nuovo fidanzato. Il suo nome è Simone Ferrante ed ha 45 anni in meno di lei. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Pamela Prati ha ritrovato l’amore. Come reso pubblico dal settimanale ‘Diva e Donna’, la regina del Bagaglino è stata paparazzata insieme al suo nuovo fidanzato, un modello di 19 anni. Il noto giornale ha immortalato un bacio tra i due.

Chi è Simone Ferrante, il nuovo fidanzato di Pamela Prati

Sono molti coloro che in queste ore stanno cercando di reperire informazioni in merito al nuovo fidanzato di Pamela Prati. Sappiamo che il suo nome è Simone Ferrante, ha 19 anni e di professione è un modello. Su Instagram Simone non è del tutto sconosciuto, dal momento che può contare un numero di followers pari a 14mila.

Al momento né Pamela Prati né il suo fidanzato hanno commentato la paparazzata che il settimanale ‘Diva e Donna’ ha pubblicato. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la coppia romperà il silenzio e rivelerà ulteriori dettagli su questa vicenda che in queste ore sta interessando tutti gli appassionati di gossip.

In una recente intervista, parlando di Marco Bellavia e sulla nascita di una possibile relazione tra loro, Pamela Prati si era esposta con queste parole: