Pamela Prati si vendica contro Marco Bellavia: il clamoroso gesto

Senza alcuna ombra di dubbio, Pamela Prati è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, la nota showgirl si è resa protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Marco Bellavia. La sua intenzione è stata quella di vendicarsi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Pamela Prati lascia senza parole il mondo del web. Di recente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di smettere di seguire su Instagram Marco Bellavia. Il motivo? Quello della showgirl sembra essere un gesto di vendetta dopo che l’ex gieffino è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna.

Pamela Prati e Marco Bellavia hanno iniziato una frequentazione nel programma condotto da Alfonso Signorini. Una volta usciti dal reality show, i due hanno avuto l’occasione di approfondire la loro conoscenza al di fuori delle telecamere. Tuttavia, sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto.

La coppia si era già resa protagonista di alcuni scontri. Infatti, lei aveva accusato Bellavia di non essere in grado di corteggiarla mentre lui aveva criticato il fatto di non essere stato portato a cena in un bel ristorante. Nonostante tali episodi, il 3 gennaio 2023, l’ex conduttore di Bim Bum Bam aveva chiesto la mano alla sua compagna ma poi di nuovo le speranze sono crollate.

Infatti, stando a quanto sostiene il settimanale “Chi”, Marco Bellavia avrebbe ritrovato la serenità con un’altra donna. Si tratta di Sheila Capriolo con la quale l’ex gieffino è stato pizzicato a cena in un ristorante. Poi è scattato il bacio. Alla luce di questo, la Prati non ha potuto fare a meno di mettere in atto una “vendetta” e per questo lo ha smesso di seguire su Instagram.