Pamela Prati non parteciperà a Una voce per San Marino: ecco perché

Qualche giorno fa è stata presentata l’edizione 2023 di Una voce per San Marino, l’evento musicale che dà al vincitore la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest, la kermesse vista in tutta Europa che dona a chi partecipa una grande visibilità.

Siccome il regolamento della kermesse sanmarinese apre la partecipazione a tutti i cantanti, anche quelli non cittadini della piccola repubblica, da qualche anno l’evento fa gola a diversi artisti.

Quest’anno era data in gara anche Pamela Prati che doveva partecipare con un suo brano inedito. Ma nel corso della conferenza stampa di presentazione il suo nome non è comparso tra i semifinalisti in gara.

A svelare il motivo dell’assenza della Prati ci ha pensato Il Fatto Quotidiano che ha rivelato il perché dell’esclusione della showgirl. A quanto pare Pamela era in attesa di una liberatoria da parte di Mediaset, visto che è sotto contratto con l’azienda del biscione dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Liberatoria però che non è arrivata ed ecco quindi che Pamela Prati ha dovuto dire addio alla partecipazione. Ma ci saranno altri cantanti illustri.

In semifinale molti cantanti famosi italiani

Tra i semifinalisti di Una voce per San Marino troviamo il trombettista e cantante Roy Paci, il gruppo italiano Eiffel 65 dati per favoriti, l’ex tronista di “Uomini e donne” Francesco Monte, la coppia formata da Massimo Di Cataldo e dalla Iena Andrea Agresti, il rapper Moreno e Deborah Iurato e Lorenzo Licitra, vincitore dell’11/a edizione di X Factor.

La semifinale andrà in onda sabato 25 febbraio. La giuria sarà presieduta da Al Bano mentre alla conduzione ci saranno Jonathan Kasanian e la cantante Senhit.

Chi vuole seguire l’evento potrà farlo sul canale San Marino Rtv raggiungibile dal canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tivusat, oltre che in streaming sul sito della tv.