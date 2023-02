Al Bano fa una rivelazione shock sulla giuria di Sanremo: le sue parole

In occasione di un’intervista rilasciata a Storie Italiane, Al Bano si è reso protagonista di una rivelazione shock sul Festival Di Sanremo. Nel dettaglio, il celebre cantautore italiano non ha potuto fare a meno di lanciare una velenosa frecciatina alla Giuria della kermesse canora. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Di recente, Al Bano è stato ospite a Storie Italiane. Il noto artista ha voluto aprire il suo cuore a Eleonora Daniele rilasciando qualche dichiarazione sulla sua vita privata. La conduttrice ha colto l’occasione anche per parlare della sua partecipazione in qualità di ospite alla 73esima edizione del Festival Di Sanremo insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

L’ex marito di Romina Power ha partecipato alla kermesse canora per ben 15 volte e, nel tentativo di ricordare la sua recente esperienza, si è lasciato andare ad un’inaspettata confessione. Nell’anno 2017, Al Bano si è esibito sul palco del Teatro Ariston con il brano “Di Rose e Di Spine” ma senza ottenere successo:

Nonostante Eleonora Daniele abbia tentato di cambiare discorso, il cantante non ha potuto fare a meno di lanciare una velenosa frecciatina alla Giuria. Queste sono state le sue parole:

Quella Giuria di qualità me la dovrà pagare in qualche modo. E non è una minaccia, io lascio fare sempre al mio amico Lassù.