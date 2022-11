Pamela Prati, qual è il suo segreto per un fisico perfetto? Scopriamolo insieme

In occasione di un'intervista Pamela Prati svela qual è il suo segreto per mantere un fisico perfetto

Senza alcuna ombra di dubbio Pamela Prati è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. La nota showgirl si mostra sul piccolo schermo con un fisico sempre perfetto. Ma quel è il suo segreto di bellezza? A rivelarlo è stata lei stessa in occasione di un’intervista. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo essere finita al centro delle news per il misterioso caso di Mark Caltagirone, Pamela Prati ha accettato di tornare al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Sebbene tra poco compierà 64 anni, la donna è considerata una delle donne più cool e in forma d’Italia.

Con una fisico mozzaffiato, la Prati è solita sfoggiare meravigliosi abiti da sera e bikini nel programma condotto da Alfonso Signorini. Stando alle dichiarazioni rilasciate durante un’intervista a “DiLei”, il segreto della sua bellezza sono gli allenamenti quotidiani:

A me piace andare in palestra. Ci vado non solo per un fatto estetico ma perché mi diverto. In media vado un’ora tre o quattro volte a settimana. Mi alleno per mantenere la tonificazione. Quando ho tempo faccio pilates che fa molto bene e lo consiglio a tutti. L’allenamento però va abbinato sempre a una mentalità positiva, perché tutto parte dal cervello. Se la mente è sana, il corpo è sano.

Tuttavia, anche un’alimentazione ben precisa contribuisce a mantenere la sua forma. Infatti, la showgirl segue uno stile di vita sano e non consuma gli alcolici:

Non seguo diete drastiche, ma la mia alimentazione è equilibrata. Non rinuncio ai carboidrati, preferendo però riso basmati e pasta senza glutine. Per quanto riguarda le proteine, prediligo legumi e carni bianche. Mangio tanta frutta e verdura e bevo molta acqua. Sono convinta che noi siamo quello che mangiamo e che l’alimentazione sia alla base di tutto.

Nel corso dell’intervista, la gieffina ha precisato che un altro fattore importante è la genetica. Queste sono state le sue parole: