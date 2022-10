GF Vip, gaffe di Alfonso Signorini in diretta: ecco cosa ha fatto il conduttore

Nel corso delle ultime ore Alfonso Signorini si sta ritrovando al centro del gossip. Durante la diretta di ieri sera, infatti, il conduttore ha commesso una vera e propria gaffe nei confronti di Daniele Dal Moro. Mentre il gieffino stava raccontando il suo passato, il direttore di ‘Chi’ ha pronunciato delle parole che non sono di certo passate inosservate.

Dopo essere stato spronato a lungo per emergere e raccontare la sua storia, Daniele Dal Moro ieri sera si è messo a nudo raccontando il suo passato e tutte le difficoltà incontrate nel corso della sua vita. Proprio in questo momento il padrone di casa Alfonso Signorini si è lasciato andare ad una gaffe che tutti non hanno potuto fare a meno di notare.

Il passato di Daniele Dal Moro è stato caratterizzato da momenti molto bui. Il gieffino ha infatti confessato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, di alcol e di aver sofferto di anoressia e bulimia. Mentre era perso nel racconto dell’ex tronista, Alfonso Signorini ha pronunciato delle parole non passate inosservate.

Il direttore del noto giornale ‘Chi’, infatti, non ha potuto fare a meno di notare uno scatto il cui soggetto era una bambina. La dolcezza e la tenerezza della foto hanno catturato l’attenzione di Signorini che ha rivolto a Daniele Dal Moro queste parole:

Qui ti vediamo da bambino, che bello che eri.

Non è tardata ad arrivare la risposta del gieffino che ha replicato al conduttore affermando che in realtà il soggetto della foto in questione era sua sorella. La gaffe di Alfonso Signorini ha strappato un sorriso a tutti i presenti in studio ma anche allo stesso Daniele Dal Moro che in quel momento era molto teso a causa del suo racconto.

Le parole di Daniele Dal Moro non sono passate inosservate Martina Nasoni, la quale ha commentato il racconto dell’ex tronista con queste parole: