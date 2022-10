Pamela Prati, sapete dove vive? Ecco la sua casa

Pamela Prati è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ha deciso di accettare la corte di Alfonso Signorini ed entrare nella casa di Cinecittà.

È un occasione per lei per potersi rilanciare dopo la vicenda Mark Caltagirone che l’ha messa in cattiva luce. Pamela in queste prime settimane è una delle concorrenti più apprezzati dal pubblico.

È stata una delle poche a stare accanto a Marco Bellavia nei suoi momenti difficili in casa e tra i due li lega una bellissima amicizia. Ha già avuto modo nella casa di parlare della vicenda Caltagirone, del matrimonio finto e della truffa in cui è stata coinvolta. Alfonso Signorini ne ha parlato con la dovuta delicatezza.

Pamela ha accettato di entrare nella casa del GF rinunciando per un po’ di tempo alla sua casa romana. Sapete infatti dove vive? Pamela è originaria della Sardegna e a 18 anni si è trasferita a Roma per trovare lavoro. Da allora non ha mai più abbandonato la capitale.

Tiene molto stretta la sua abitazione al centro di Roma. Pamela è molto riservata e non si sa molto sulla sua dimora. Non si sa ad esempio in quale quartiere della capitale vive. Spulciando i social si trovano alcune foto degli interni della sua casa che lasciano intendere la preferenza per uno stile classico.

In qualche foto compare un grande specchio con cornice decorata, su una parete in marmo color mattone. E a quanto pare la casa ha anche un bellissimo giardino abbastanza spazioso. Nello sfondo di alcune sue foto si nota un muretto con una siepe che recinta appunto il giardino.

Il resto dell’abitazione resta top secret. Chissà se Pamela una volta uscita dalla casa di Cinecittà non possa regalare ai suoi fan un tour più approfondito della sua abitazione.