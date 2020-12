Cecilia Capriotti: “Per fortuna non sono come Elisabetta Gregoraci”

È stato uno degli ingressi più scintillanti di questa edizione. Cecilia Capriotti sta già dando il meglio di sé, al contrario però, la povera Elisabetta Gregoraci non trova pace. Anche la nuova concorrente ha lanciato una frecciatina alla showgirl calabrese.

Senza troppi peli sulla lingua, la new entry era a tavola con le altre coinquiline (Giulia Salemi e Samantha de Grenet) e ha ripercorso il suo ingresso nella casa, partendo proprio dallo scherzo fatto da Stefania Orlando.

La Orlando le avrebbe infatti detto che non poteva reggere il paragone con Elisabetta Gregoraci. Cecilia Capriotti racconta:

Stefania mi ha detto: ‘Con quei bracciali non sei mica la Gregoraci’. Io volevo dire: ‘Ma per fortuna non sono la Gregoraci‘. Non è che mi ha detto: ‘Non sei Sophia Loren’, con tutto il rispetto. Con tanto rispetto, ma dai. Alfonso è proprio tremendo. Me l’ha combinata subito appena sono entrata.

Eh sì, perché proprio dei bracciali dell’ex moglie di Flavio Briatore si è tanto parlato. La donna ha sempre indossato dei diamanti con la forma del nome di suo figlio e dei suoi familiari e un Cartier dal valore di 46.000 euro. Per un totale di circa 80 mila euro sul braccio.

La conduttrice sta comunque facendo ridere tutti gli inquilini della casa raccontando aneddoti davvero particolari. Per esempio, ha sottolineato come il Grande Fratello Vip deve ancora restituirle degli oggetti:

Ho preso un babydoll per il GF. Per ora non me l’hanno fatto entrare per l’etichetta, solo perché era di Dior l’ho preso. Se la staccano la riattacco su un altro vestito. Tipo su una maglia vintage. Per me la targhetta è fondamentale. Più è in vista e più sono felice. Ho un vestito tutto scollato dietro con la targhetta che un po’ esce. Io la metto che esce e mi dicono ‘hai la targhetta…’ e io ‘fatti i cavoli tuoi!’. Ci metto le ore per metterla bene in vista.