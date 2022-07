La famosa showgirl rivela a distanza di anni il motivo per il quale ha abbandonato ‘Buona Domenica’ che, non c’entra niente con Raz Degan

Paola Barale a distanza di anni rivela finalmente il motivo per il quale ha deciso di abbandonare drasticamente Buona Domenica. La famosa showgirl attualmente è impegnata a teatro con un nuovo e importante spettacolo dal titolo ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’.

Sono tanti gli anni di carriera che hanno segnato la vita di Paola che, tra alti e bassi ha sempre dimostrato una grande determinazione e prontezza nel reagire davanti alle difficoltà. Di recente la ex compagna di Gianni Sperti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, affrontando e rispondendo ad alcune domande del tutto inaspettate.

Finalmente l’attrice ha rivelato anche il motivo per il quale ha abbandonato il programma di ‘Buona Domenica’ durante il pieno della sua carriera e del suo successo. Quest’ultima ha così fatto chiarezza specificando come la sua decisione non avesse niente a che fare con l’inizio della sua relazione con Raz Degan.

Il suo fidanzamento con il noto attore infatti, è avvenuto un anno dopo la sua presa di posizione nei confronti del programma firmato Canale 5. In poche e semplici parole Paola ha finalmente risposto alle tante domande che i telespettatori attendevano da tempo.

Paola Barale rivela la verità dopo anni: “Ecco perché ho lasciato Buona Domenica”

La showgirl intervistata al Corriere della Sera ha così spiegato il perché ha deciso di abbandonare lo show nel pieno della sua popolarità. “Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top” spiega Paola Barale.

Quest’ultima ha poi spiegato le tante richieste da parte dei vari reality nel volerla come protagonista e delle grandi cifre che ha sempre rifiutato. “Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita“.

“Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti” dichiara la ex di Raz Degan.

Tutto ciò che ora Paola Barare cerca è l’indipendenza, motivo che l’ha spinta ad acquistare una casa tutta sua ad Ibiza. È proprio lei a terminare la lunga intervista affermando: “Volevo viverci un tot di mesi l’anno. Ma con il teatro non ci riesco. E sono in un momento della vita in cui non voglio avere niente che mi limiti. Per lo stesso motivo non ho più cani, anche se li ho adorati e mi mancano”.