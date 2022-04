Paola Barale risponde circa la sua omosessualità e quella di Gianni Sperti

Il programma di Francesca Fagnani, Belve, sta riscuotendo molto successo.

Tra le tante ospiti presenti in questa edizione c’è stata anche Paola Barale che ha fatto ritorno in tv da qualche tempo. Della donna son due le storie sentimentali più note al pubblico.

La prima con Gianni Sperti e poi con Raz Degan. Su entrambe le storie però si è generato un gran chiacchiericcio, in particolare per la presunta omosessualità della donna e anche di Gianni Sperti.

Francesca Fagnani ha infatti chiesto alla donna: “L’ha stupita di più il gossip sulla sua presunta omosessualità o il gossip sul suo ex marito, Gianni Sperti?“

Sull’ex morito non si è molto sbilanciata, anzi ha fatto proprio finta di non sapere, ma ha parlato delle voci che girano su di lei, smentendole.

Allora, ehm… Non seguo il gossip sul mio ex marito Gianni Sperti, non so cosa si dice di lui. Mi stupisce di più la mia però. Come rido è?!

La donna è stata molto chiara, nessuna donna nella sua vita sentimentale, preferisce relazioni etero:

Visto che siamo in una trasmissione molto diretta. Una volta per tutte, nulla contro le donne, però prediligo il fa**o. Finalmente l’abbiamo detto. Non avrei problema a dirlo in caso contrario. Sono attratta da altro, insomma, dal punto di vista sessuale. Poi da un punto di vista intellettuale..è diverso. Però ho bisogno di un po’ di testosterone.

La conduttrice ha anche chiesto se in questo periodo ci fosse qualcuno nella sua vita, e ha spiegato così: