In varie interviste la Barale ha detto come mai la storia con Raz Degan tramontò

Paola Barale è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo. Se da alcuni anni non la vediamo molto in tv, è invece molto attiva nel campo teatrale. Di recente è stata in tour con uno spettacolo teatrale chiamato Slot, una commedia dai toni piuttosto taglienti in cui lei ha recitato a fianco di Paola Quattrini e Mauro Conte.

La storia d’amore con Raz Degan fece molto scalpore e finì su tutti i giornali di cronaca rosa. Ma nel complesso la sua vita sentimentale è stata abbastanza travagliata. Nel 1998 si è sposata con il ballerino, ora opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Un matrimonio durato pochi anni. Poi nella vita della Barale è arrivato il modello israeliano Raz Degan. Con lui ha vissuto una lunga e complicata storia d’amore.

Iniziata nel 2002, dopo 6 anni si lasciarono per poco tempo anche a causa del flirt di lui con Kasia Smutniak. Ma poco dopo ritornò con Paola Barale e la loro storia d’amore andò avanti fino al 2015 quando, con un annuncio su Facebook, la soubrette annunciò la fine dell’idillio spiegando di aver vissuto anni travolgenti, ma che lei e l’ormai ex compagno avevano deciso di prendere percorsi differenti. I fan sperarono in un ritorno di fiamma quando, qualche anno dopo, l’ex modello partecipò all’Isola dei Famosi e lei andò a trovarlo sull’isola, ma purtroppo non ci fu nessun ritorno di fiamma.

Ma come mai i due decisero di lasciarsi? Paola Barale ha affrontato l’argomento diverse volte. Ospite in un programma televisivo aveva dichiarato che il momento più difficile della sua vita era stato la fine della relazione con Raz. Al settimanale F invece ha detto che Raz Degan era stato l’uomo della sua vita, ma che questo non era bastato.

La showgirl avrebbe voluto sposarsi ma il modello era sempre stato titubante. Alla fine ha ammesso di aver sofferto molto e che il suo ex l’ha indotta a lasciarlo. Alla fine è stata la scelta corretta. Oggi a quanto risulta Paola Barale è felicemente single.