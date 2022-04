Paola Caruso è stata squalificata da La Pupa e il Secchione dopo il violento litigio avuto con Mila Suarez. Tutto sarebbe avvenuto sabato sera visto che la puntata mandata in onda martedì è stata registrata domenica.

Barbara D’Urso aveva anticipato a Pomeriggio 5 provvedimenti disciplinari in arrivo e in serata a fine puntata Paola è stata squalificata per il brutto gesto.

Sia lei che Mila Suarez sono arrivate alle mani dopo che la modella ex di Alex Belli aveva continuamente criticato il comportamento della bonas tirando in ballo anche il figlio.

A distanza di alcune ore dalla notizia della squalifica dal gioco, Paola è tornata a parlare pubblicando un lungo post su Instagram.

“L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro. L’aggressività cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi tre anni. Chi conosce la mia maternità sa bene di cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre e questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e compreso e di questo vi ringrazio” – ha scritto.

Fonte: web

Mamma di Paola Caruso sbotta su Instagram

Oltre a Paola Caruso a sfogarsi è stata anche sua mamma Irma che sempre su Instagram ha pubblicato una storia dal contenuto molto forte.

“Che schifo ma come si fa i lecchini vanno avanti e le T. Mia figlia è una persona perbene tutti contro di lei. I concorrenti sono pagliacci, ridicoli… vergognatevi per quello che avete fatto a Paola” – ha scritto.

Poi poco dopo ha preferito cancellare la storia riscrivendola usando termini meno duri. “Che schifo tutti contro di lei quando mia figlia è una persona per bene. Nella vita vanno avanti i lecchini. Vergognatevi per quello che avete fatto a mia figlia Paola”.