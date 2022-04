Alta tensione a La Pupa e il Secchione con due concorrenti che sono arrivate addirittura alle mani. Paola Caruso e Mila Suarez hanno avuto un pesante litigio durante la notte abbastanza violento che solo gli altri concorrenti sono riusciti a sedare.

Le due da alcuni giorni si stavano stuzzicando a vicenda. In particolare Mila avrebbe più volte fatto insinuazioni sulla vita pubblica e privata di Paola, facendo presente che usa il il figlio Michelino solo per visibilità.

Una frase che non è piaciuta per nulla all’ex bonas di Avanti un Altro che ha aggredito fisicamente la rivale all’interno della villa.

Dopo l’aggressione Paola ha anche accusato un malore. Barbara D’Urso durante Pomeriggio 5 aveva annunciato la lite e provvedimenti disciplinari per le due ragazze.

Fonte: web

“Ho ricevuto una telefonata stamattina brutta, c’è stata una lite nella notte molto forte che è finita in un modo che a me non è piaciuto, e quindi probabilmente cambieranno delle dinamiche” – aveva preannunciato la conduttrice.

E in serata durante la puntata de La Pupa e il Secchione è stato mandato in onda il filmato con le scene dell’aggressione di Paola nei confronti di Mila.

“Siamo in televisione e questo esempio noi non lo diamo. Hai aggredito un’altra persona” – ha detto Barbara.

Paola ha cercato di scusarsi “Sono mortificata per ciò che è successo. Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questa maniera. Mi spiace per i miei compagni e per la produzione. Io non sono questa persona e mi sono sentita male. Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio. Non permetto a nessuno di toccare il mio bambino. Non è che lei non me le ha messe le mani addosso, non è che lei le ha prese, non è che lei è stata lì ferma”.

Pupa e Secchione, Paola Caruso squalificata

“Non è assolutamente vero, io non l’ho toccata. Ho tutti loro testimoni che hanno visto che è stata lei ad alzare le mani” – la replica di Mila.

A fine puntata Barbara ha letto il provvedimento: Paola Caruso è stata squalificata dal gioco mentre Mila dovrà restare per una settimana nello sgabuzzo con il suo pupo.