Paola Caruso dopo la chirurgia estetica: la trasformazione dell’ex “Bonas”

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Paola Caruso per essere stata la “Bonas” di Avanti un altro. A distanza di alcuni anni dal suo debutto nel programma condotto da Paolo Bonolis, la showgirl ha rivoluzionato completamente il suo aspetto ricorrendo alla chirurgia estetica. Ecco la sua incredibile trasformazione.

Di recente, Paola Caruso è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex “Bonas” di Avanti un altro protagonista di un gossip sono state alcune immagini spuntate sul suo profilo Instagram che la ritraggono prima e dopo la chirurgia estetica.

Dopo essere stata selezionata come concorrente a La Pupa e Il Secchione, su web non si fa altro che parlare di Paola Caruso. La showgirl non è stata presente nella prima puntata a causa di problemi di salute. Tuttavia, dopo alcuni giorni, sembra che abbia deciso di rinunciare definitivamente al programma.

La sua carriera ha raggiunto il punto di svolta nell’anno 2011, quando è apparsa in qualità di “Bonas” nel programma di Avanti un altro. In seguito ha partecipato anche all’Isola Dei Famosi. Tuttavia, una volta finita l’esperienza in Honduras, la Caruso ha pensato di stravolgere il suo aspetto ricorrendo alla chiurgia estetica.

Paola Caruso si è rifatta il seno e il naso

Per tanto, lei stessa non ha mai negato di essersi rifatta il seno. Per quanto riguarda il naso, ha ammesso di aver ricorso ad un ritocchino a seguito di un incidente a cavallo. Inoltre, non manca nemmeno qualche punturina e botox sulle labbra. Poi c’è anche l’intervento a cui si è sottoposta per correggere qualche imperfezione dovute da una borsettata.

Oltre alla chirurgia, l’ex “Bonas” ha rivoluzionato il suo aspetto anche per quanto riguarda il make up e il suo stile. Per tanto, in passato la showgirl era solita mostrarsi sempre con un trucco molto naturale e delicato. Al contrario adesso preferisce eye-liner e contorno labbra marcati.