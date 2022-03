Pupa per una notte questa sera la principessa Selassiè.

Questa sera ci sarà una nuova puntata dello show di Italia 1 La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso. Dopo la puntata d’esordio c’è molta soddisfazione a Mediaset per gli ascolti che ha fatto registrare e stasera ci si attende una riconferma.

In studio oltre a Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge in veste di opinionisti ci sarà un’ospite d’eccezione proveniente direttamente dal Grande Fratello Vip: stiamo parlando di Lulù Selassiè.

La principessa sarà infatti pupa per una notte mettendosi in gioco. Il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

Questa sera è atteso anche l’ingresso del secchione Gianmarco Onestini: chi sarà la pupa che farà coppia con lui? Ci sarà inoltre anche la prima eliminazione del programma.

Fonte: web

Lulù è uscita soltanto la scorsa settimana dalla casa del Grande Fratello dove è arrivata in finale insieme alla sorella Jessica che ha poi trionfato portandosi a casa il montepremi. Per lei quindi si sono aperte subito le porte di una nuova opportunità televisiva.

Intanto una volta fuori dalla casa ha potuto riabbracciare il suo Manuel Bortuzzo. I due sono andati anche a convivere ed ospiti a Verissimo hanno raccontato i loro progetti insieme.

“Il mio sogno più grande è quello di diventare mamma, vorrei diventare mamma presto. Ho sempre detto che mi piacerebbe entro i 25 anni” – ha svelato la ragazza.

“Non avrei mai pensato di trovare l’amore nella casa, però ho capito subito che con Manuel fosse qualcosa di speciale, siamo stati subito complici” – ha ammesso Lulù.

Manuel ha ammesso di aver avuto paura all’inizio e per questo non si è aperto subito con lei: “Avevo paura, sono entrato in casa con delle mie paure irrisolte e quindi ero condizionato da queste paure” – ha detto.