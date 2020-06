Paola Caruso preoccupata per Michelino: il piccolo ha compiuto un anno L'ex bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, è preoccupata per il suo lavoro e per suo figlio Michelino, che ha compiuto un anno

L’ex bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, si è sfogata, durante un’intervista, sulla sua situazione dopo l’emergenza sanitaria. Ha confessato che è molto preoccupata per il futuro di suo figlio Michelino, che ha appena compiuto un anno. “Mi preoccupa il futuro di mio figlio, ha compiuto un anno lontano dalle sue nonne. Non lavoro da tre mesi e non so quando potrò tornare a farlo. Nessuno si preoccupa di noi artisti, perché ci vedono come privilegiati.

Pensano solo ai calciatori, che hanno avuto anche il coraggio di lamentarsi per la riduzione degli stipendi. È assurdo”.

Questo è stato lo sfogo di Paola Caruso, che si è si è sempre ritrovata a combattere da sola, fin dopo la nascita di suo figlio Michelino, nato dalla relazione con il suo ex compagno Francesco Caserta.

Più volte l’ex bonas ha raccontato il suo dolore, quando da un giorno all’altro il padre di suo figlio l’ha abbandonata incinta e l’ha cacciata via di casa. Francesco non si è mai interessato di quel figlio e non è mai stato presente.

Nonostante ciò, si è sempre augurata che la situazione potesse risolversi per il bene di suo figlio e perché sa quanto è importante un rapporto tra padre e bambino.

I rapporti con Francesco però, sono sempre più tesi e durante una puntata di Pomeriggio 5, Paola Caruso ha raccontato a Barbara D’Urso, che l’ex compagno continua a fare promesse, che alla fine non mantiene. Continua a percorrere la sua strada, non mostrando interesse per il piccolo Michelino.

