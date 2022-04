Paola Caruso è svenuta dopo la rissa. E in studio ancora offese tra le due

La lite tra Paola Caruso e Mila Suarez è finita su tutti i siti di gossip nostrani. Le immagini dell’aggressione fisica sono state molto dure e criticate da molti. Dinnanzi a queste scene la produzione de La Pupa e il Secchione non ha potuto far altro che squalificare Paola Caruso dal gioco, ritenendole come colei che ha alzato le mani per prima.

Tutto è iniziato dopo l’ennesima provocazione della modella ex di Alex Belli nei confronti della Caruso. Mila avrebbe tirato in ballo in diverse occasioni anche il figlio di Paola accusandola di strumentalizzarlo.

A quel punto è successo il putiferio con Paola Caruso che avrebbe rifilato uno schiaffo a Mila prima di mettersi a gridare. Pochi istanti dopo ha anche accusato un malore svenendo. Per fortuna Gianmarco Onestini e Aristide Malnati sono corsi in aiuto e pochi minuti dopo la ragazza si è ripresa.

Anche in studio il giorno dopo durante la registrazione della puntata non sono mancate le offese tra le due.

Fonte: web

“Io sono mortificata per ciò che è successo. Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio. Non permetto a nessuno di toccare il mio bambino. Un’altra volta aveva pure detto ‘hai rotto i co*****i con tuo figlio’. Nessuno può toccare mio figlio perché lui non ha colpe” – le parole di Paola.

“Non è assolutamente vero, io non l’ho toccata. Ho tutti loro testimoni che hanno visto che è stata lei ad alzare le mani. Anzi, non soltanto non l’ho toccata, ma non ho attaccato mai suo figlio. Lei mi ha tirato anche i capelli e poi mi ha anche schiaffeggiata” – la versione di Mila.

Paola alla fine è stata squalificata dal gioco e mentre Barbara stava leggendo il provvedimento, lo scontro verbale è proseguito.

“Non è che tu non hai alzato le mani! Tu l’hai fatto per farmi impazzire, mi hai provocata per farmi impazzire. Tu sei una str***a, fai cac**e, schifo di persona, tu calpesti tutti, fai schifo. Hai spaccato i vetri vergognati. Spaccava i bicchieri per terra. C’è uno schifo lì dentro, non voglio tornare con quelle persone nella villa sono dei falsi” – ha urlato Paola.