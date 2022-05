Paola di Benedetto e Rkomi stanno insieme? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Paola Di Benedetto è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dei social. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’influecer si sarebbe fidanzata con Rkomi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Paola Di Benedetto non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre influencer è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelerebbero un presunto flirt con Rkomi.

Nel dettaglio, la coppia sarebbe stata avvistata insieme durante un evento di Just Cavalli. Gli occhi dei fan hanno potuto notare che c’era molto feeling tra di loro i quali erano immersi in atteggiamenti intimi.

A diffondere la notizia è stato Amedeo Venza il quale ha ricevuto una soffiata da parte di un utente sui social. Quest’ultimo ha potuto confermare l’ipotesi. Il celebre influencer ha mostrato a tutti i suoi fan il messaggio ricevuto dall’utente in questione e alcune foto che gli sono giunte da un’altra fan. Questo è il contenuto del messaggio privato:

Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere.

Sul web spuntano alcune foto che ritraggono Paola Di Benedetto e Rkomi insieme

Attualmente né dalla Di Bendetto né da quella di Rkomi è giunta una conferma o smentita. Tuttavia, sembra che alcune foto dell’evento di Just Cavalli, anche se in maniera non del tutto nitida, ritraggano la coppia insieme. Tutto questo potrebbe confermare tutte le indiscrezioni e non lasciare nessun ulteriore dubbio. Per avere conferma non ci resta che attendere che uno dei due commenti quanto accaduto.