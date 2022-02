Non avendo mai conosciuto suo padre, ha spiegato il cantante Rkomi ospite a Verissimo, non ha quasi mai avvertito la sua assenza

Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martonara, è stato senza dubbio uno dei cantanti più apprezzati durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. La sua canzone “Insuperabile” viene passata spesso da tutte le radio e il rapper milanese pare godersi quest’ondata di successo al massimo. Ma la sua vita non è sempre stata rose e fiori.

Nella puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin ha potuto incontrare e intervistare proprio il giovane cantante, intraprendendo con lui una chiacchierata a cuore aperto che ha rivelato molti lati della sua vita privata e della sua personalità.

Il momento più toccante è arrivato quando ha parlato di suo padre. Rkomi ha raccontato di non averlo mai incontrato, e forse proprio per questo motivo non ne ha mai sentito più di tanto la mancanza.

Solo verso i 18 anni ho sentito il bisogno di conoscerlo, ma poi ho lasciato la scuola, sono andato a vivere da solo e mi sono lasciato distrarre da altre cose. Questa cosa è rimasta un po’ in un angolo.

Non mancano certo gli affetti a Mirko, che è cresciuto nella periferia milanese insieme alla sua mamma, che adora, e ai suoi fratelli, a cui è molto legato.

Rkomi e l’amore

Poi l’intervista della Toffanin si è spostata più sul lato passionale e relazionale.

Il cantante ha parlato del suo amore per lo sport, in particolare per la box tailandese, che in periodi difficili della sua adolescenza, ha spiegato, gli ha insegnato la disciplina.

Questo sport mi ha insegnato la disciplina, mentre crescevo in un quartiere difficile. Ai tempi ero molto arrabbiato, così invece di andare in giro a fare cavolate andavo in palestra.

Riguardo all’amore, Rkomi ha lasciato ben poco spazio a dubbi. Qualche settimana fa, ospite sulla Rai da Mara Venier, aveva detto che frequentava una ragazza, ma che non era innamorato.

Ieri invece ha ritrattato, dicendo che in realtà non esce con nessuna.