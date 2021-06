Si susseguono le indiscrezioni per i nuovi palinsesti televisivi in vista della prossima stagione. In particolare a Mediaset potrebbe esserci in atto una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i programmi di Barbara D’Urso e la fascia pomeridiana soprattutto nei giorni festivi. La conduttrice campana ha svolto un grandissimo lavoro, dando tutta sé stessa per una trasmissione che inizialmente registrava ascolti da record ma che con il passare del tempo ha stancato.

Fonte: Mediaset

Forse la scelta la scorsa annata di affidare allo stesso format sia la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì oltre a quella domenicale e in più la scelta di Live-Non è la D’Urso la sera ha portato il pubblico a scocciarsi della stessa tipologia di intrattenimento.

Fonte: Mediaset

Stefano De Martino – Cuccarini nuovi conduttori di Mediaset?

Così in queste settimane si stanno facendo diversi nomi di personaggi che potrebbero prendere il posto della D’Urso soprattutto la domenica pomeriggio. Si sta parlando anche di un nuovo programma che vedrebbe al timone la coppia inedita Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. Il tutto con il benestare di Maria De Filippi che li ha voluti entrambi per l’ultima edizione di Amici rilanciando in particolare la figura della Cuccarini che ne è uscita in malo modo dall’esperienza in RAI a La vita in diretta assieme ad Alberto Matano.

Entrambi sono artisti versatili, in grado di cantare, ballare e condurre in modo serio o allegro. Non è un caso che nell’unica occasione in cui hanno fatto coppia, quando hanno ballato il Tuca Tuca ad Amici, hanno mostrato una sintonia ed un’alchimia immediata ed evidente. Il loro binomio potrebbe rivelarsi quello vincente per la prossima stagione domenicale.

Fonte: Mediaset

De Martino è capace di attrarre il pubblico più giovane mentre per Lorella l’opportunità di poter battere Mara Venier nella battaglia domenicale per gli ascolti sarebbe una doppia soddisfazione. primariamente perché con la Rai ha chiuso male, secondariamente perché proprio Mara l’ha sostituita a ‘Domenica In’ nel 2012.